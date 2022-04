Gisteren werd bekend dat de volgende locatie voor Mario Kart Tour Nederland zal zijn en toen gaven we aan details en beelden af te moeten wachten. Nintendo is er echter snel bij, want inmiddels is de eerste trailer vrijgegeven.

Deze trailer laat verschillende kenmerkende Nederlandse dingen zien, zoals molens, weilanden, tulpen, maar natuurlijk ook Amsterdam. Tevens zijn de karts hier op afgestemd, wat het tot een feest van herkenning moet maken.

Het level heet Amsterdam Drift en deze is vanaf 19 april beschikbaar in de game, die te spelen valt op zowel iOS als Android.