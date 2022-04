CD Projekt RED heeft aangekondigd dat ze The Witcher 3: Wild Hunt voor current-gen systemen voor onbepaalde tijd hebben uitgesteld en dat ze de ontwikkeling in-house verder afmaken nadat Saber Interactive hier voorheen mee bezig was. Een opvallende move en dat wekte de indruk dat het niet echt soepel verliep allemaal.

De ontwikkelaar stelt echter dat er niks aan de hand is en dat de game ook niet bijzonder lang op zich laat wachten. Het is meer dat de ontwikkelaar gewoon de ontwikkeling heeft overgenomen en nu even de tijd neemt om te kijken waar alles staat, om het nadien verder af te maken.

“I’ve been looking at the headlines that popped up here and there over the internet, and I’ve seen one that really drew my attention, which is ‘Witcher 3 next-gen delayed indefinitely,’ which sounds like the game is in some sort of development hell.

I want to state this is not the fact. There’s been a lot of insinuations that we’re going to launch, like, June next year or something like that. That’s completely not the case. Everything we’re saying is – we have taken the development of the game in-house. The game is going to be finished in-house. We’re evaluating our time, that requires a bit of investigation. That’s all we’re saying.

Nobody’s saying the game is delayed [with] some monumental time gap ahead of us. That’s as much as I can say about Witcher next-gen, but I really want to emphasize that fact.”