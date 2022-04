Het was de bedoeling dat The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition deze zomer zou verschijnen, maar CD Projekt RED heeft laten weten dat ze de beoogde release hebben moeten opschuiven. Via Twitter laat men weten dat het inhouse team het resterende werk zal afmaken, waaruit blijkt dat ze het portwerk van Saber Interactive hebben overgenomen.

Op dit moment is de ontwikkelaar de omvang van het resterende werk aan het bekijken, waardoor ze nu nog geen concrete nieuwe releasewindow kunnen geven. De current-gen uitgave van de game is dus voor onbepaalde tijd uitgesteld. Specifieke details over waarom de Poolse ontwikkelaar het werk nu zelf afmaakt werden niet gegeven.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

— The Witcher (@witchergame) April 13, 2022