The Elder Scrolls Online wordt in juni wederom voorzien van een nieuwe uitbreiding: High Isle. Om je alvast een idee te geven hoe deze omgeving eruitziet, heeft Bethesda een nieuwe video beschikbaar gesteld. Deze video kan je onderaan dit bericht bekijken.

High Isle is het begin van een nieuwe verhaallijn, genaamd Legacy of the Bretons. Hier ga je de strijd aan tegen een geheime ridderorde, die probeert om het vredesoverleg om de ‘Three-Banners War’ te beëindigen, te dwarsbomen.

Xbox-bezitters kunnen al een voorproefje op de uitbreiding krijgen. Er is voor hen een proloog van High Isle beschikbaar die je twee missies voorschotelt. The Elder Scrolls Online is tevens voor alle Xbox-bezitters tot 26 april gratis te spelen.