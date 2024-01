Later dit jaar kunnen spelers van de succesvolle MMORPG The Elder Scrolls Online in een gloednieuwe uitbreiding duiken. Bethesda heeft namelijk ‘Gold Road’ aangekondigd met een eerste trailer én we weten gelijk de releasedatum al: 3 juni voor pc en 18 juni voor consoles.

In Gold Road trek je naar een nieuw gebied: The West Weald, een regio die naast Cyrodiil ligt en waar je de stad Skingard kan terugvinden (bekend uit The Elder Scrolls IV: Oblivion). Bekijk snel de onderstaande (CGI-) trailer om zo helemaal in de mood te komen! Meer concrete info mogen we in de komende maanden verwachten.