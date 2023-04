Negen jaar geleden gingen de servers van The Elder Scrolls Online voor het eerst open en in het voorbije (bijna) decennium is de populaire MMORPG ondersteund geweest met heel wat updates en nieuwe content. Bethesda heeft nu bovendien aangekondigd op een persvoorstelling (opgepikt door Wccftech) dat hun game een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

Vorig jaar stond de teller van actieve spelers op 20 miljoen en daar zijn er nu nog eens 2 miljoen bijgekomen, waardoor The Elder Scrolls Online momenteel de kaap van 22 miljoen spelers bereikt heeft. Een mooie prestatie als je het ons vraagt! In juni zal er bovendien ook heel wat leuks te beleven zijn in de gamewereld, want dan verschijnt de ‘Necrom’ uitbreiding.