Apex Legends-spelers kunnen weer van een nieuw evenement gaan genieten. Het Unshackled Event is nu begonnen en luidt onder andere de terugkeer van Flashpoint in.

Unshackled brengt 40 nieuwe cosmetische items naar de game, twee nieuwe wekelijkse challenge tracks en de al eerder genoemde modus Flashpoint, die voor gelimiteerde tijd te spelen zal zijn. In deze modus worden alle ‘healing items’ weggehaald en komen er ‘healing zones’ voor in de plaats. Het wordt dan ook vechten om een plekje in deze zones.

De eerste challenge track zal beginnen op 19 april en zal lopen tot 26 april en je kunt dan een Epic Charm, Seer Skin en Re-45 Skin met een Unique Badge winnen. De tweede challenge track begint op 26 april en gaat door tot 3 mei. Hier kan je een Rare Apex Pack, Unshackled Pack, Unique Badge en een Holospray van een boksende Nessie winnen.

De start van het Unshackled Event wordt gevierd met een trailer en die check je hieronder.