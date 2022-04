Precies twee weken geleden maakte Microsoft de Xbox Game Pass line-up voor april bekend, maar oplettende lezers hebben vast gezien dat deze line-up tot 14 april was. Inmiddels zitten we in de tweede helft van de maand en via Xbox Wire heeft Microsoft nu de resterende games voor deze maand aangekondigd.

Hieronder op een rijtje wat er nog meer op stapel staat en gelijk vandaag zijn er weer twee nieuwe games beschikbaar gekomen, zij het via EA Play dat bij Xbox Game Pass inbegrepen zit.

Nu beschikbaar

F1 2021 (Cloud) EA Play

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, console & pc)

Vanaf 26 april

7 Days to Die (Cloud, console & pc)

Research and Destroy (Console & pc)

Vanaf 28 april

Bugsnax (Cloud, console & pc)

Unsouled (Console & pc)

Tot slot zullen er op 30 april ook weer een aantal games uit Xbox Game Pass verdwijnen en dat zijn de volgende titels:

Cricket 19 (Cloud, console & pc)

Outlast 2 (Cloud, console & pc)

Secret Neighbor (Cloud, console & pc)

Streets of Rage 4 (Cloud, console & pc)

Voor additionele details en informatie kan je hier terecht. Xbox Game Pass abonnement nodig? Klik dan hier.