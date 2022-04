Na het succes van Sonic the Hedgehog op het witte doek, wil SEGA vooral niet bij de pakken gaan neerzitten. Het bedrijf lijkt op zoek naar nog meer succes, want volgens Deadline is SEGA bezig met de productie van een Streets of Rage-film.

De productie van de film lijkt nog in de beginfase te verkeren, maar wel is al bekend dat favoriete personages zoals Blaze en Axel zullen verschijnen in de film. Derek Kolstad, de man die ook achter John Wick zit, zal in ieder geval het script van de film schrijven.

Kolstad is niet de enige grote naam die achter de Streets of Rage filmadaptie zit, zo is dj2 Entertainment, één van de bedrijven achter de Sonic the Hedgehog films, weer van de partij. Escape Artists is de andere naam die genoemd wordt in de wandelgangen. Het bedrijf heeft onder andere meegewerkt aan The Equalizer 2, en werkt aan de aankomende verfilming van Masters of the Universe.

Het tijdperk van videogame verfilmingen lijkt dan eindelijk aangebroken. Waar we in het verleden nog eens in de zoveel jaar een spel ten treurnis op het witte doek zagen verschijnen, lijken we nu meerdere films per jaar te mogen verwachten. Dit jaar hebben we al kunnen genieten van Sonic the Hedgehog 2 en Uncharted, maar we weten ook dat Nintendo binnenkort met de Mario film komt en Sony druk bezig is met een Ghost of Tsushima verfilming.