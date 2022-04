Amy Hennig heeft in het verleden bij Naughty Dog gewerkt als schrijver en game director omtrent de Uncharted franchise en gezien de kwaliteit van die games, zijn de verwachtingen altijd hooggespannen als zij bij een nieuw project betrokken raakt. Daarover is nu nieuws naar buiten gekomen, want zij en EA veteraan Julian Beak werken bij Skydance New Media aan een Star Wars-project.

De ontwikkelaar, waarvan Hennig de oprichtster is, heeft aangekondigd dat ze een samenwerking met Lucasfilm zijn aangegaan om een nieuwe Star Wars-game te maken. Het betreft een rijke, cinematische actie-avonturen game, die een origineel verhaal zal vertellen in de franchise. Hennig zit vol enthousiasme, blijkt wel uit hetgeen ze over deze aankondiging zegt.

“I’ve often described how seeing Star Wars in 1977 essentially rewired my 12-year-old brain, shaping my creative life and future indelibly. I’m elated to be working with Lucasfilm Games again to tell interactive stories in this galaxy that I love.”