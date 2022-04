Het leek er vorig jaar april op dat Square Enix weer wat ging doen met de Front Mission-serie, want zij hebben toen het handelsmerk Front Mission vastgelegd. Nu is duidelijk geworden dat de reeks inderdaad weer terugkeert. De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft namelijk Front Mission 2089: Borderscape aangekondigd.

Het nieuwste deel in de langlopende serie speelt zich af net voor het tweede ‘Huffman Conflict’, dat centraal stond in de allereerste Front Mission-titel. Borderscape staat gepland voor iOS, Android en pc. Wanneer het spel zal verschijnen is echter nog niet bekend.

Het is mogelijk dat de titel je bekend voorkomt. Er is namelijk al een Front Mission 2089 uitgegeven. Deze game kwam in 2005 uit voor mobiel en in 2008 verscheen er in Japan een remake op de Nintendo DS. Het is alleen niet duidelijk of Borderscape iets te maken heeft met Front Mission 2089.

Buiten de aankondiging van het nieuwe deel, is er ook een ‘concept trailer’ beschikbaar gesteld. Die check je hieronder.