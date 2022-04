Begin 2020 verscheen de VR-game The Walking Dead: Saint’s & Sinners en deze wist uitstekend te scoren. Dit kwam deels doordat de game enkel voor VR-apparatuur ontwikkeld was en het daardoor erg intens kon zijn. Begin dit jaar kwam al naar voren dat er aan een vervolg gewerkt wordt en daar zijn nu de eerste beelden van verschenen.

Deze trailer geeft een korte eerste indruk van The Walking Dead: Saint’s & Sinners Chapter 2 en aan het einde kan je ook nog wat gameplay spotten. Hierin zien we de speler gewapend met een machete en revolver compleet omsingeld worden. Eenmaal omsingeld komt er ook nog een kettingzaag bij kijken die ongetwijfeld korte metten met de horde maakt. De eerste beelden wekken de indruk dat er meer zombies inzitten dan in het origineel, wat het dus vast en zeker opnieuw tot een intense ervaring moet maken.

Vooralsnog staat de game gepland voor later dit jaar op de Meta Quest en Rift VR-headsets. Mogelijk komt daar ook nog PlayStation VR2 bij, maar dat is officieel nog niet bekend.