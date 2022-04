In juni zal Sony het vernieuwde PlayStation Plus gaan lanceren en via de duurdere abonnementen krijg je toegang tot het streamen en downloaden van klassiekers. Hieronder vallen ook games die voor de allereerste PlayStation zijn verschenen en een paar games die mogelijk tot de line-up zullen behoren zijn vier Syphon Filter-titels.

In Zuid-Korea heeft de lokale instantie namelijk Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror en Syphon Filter: Logan’s Shadow van een rating voorzien voor de PS4 en PS5. De eerste twee verschenen voor de PSOne, de laatste twee voor de PlayStation Portable die vervolgens later weer uitkwamen op de PlayStation 2.

Van Syphon Filter 3 (PSOne) en Syphon Filter: The Omega Strain is echter geen spoor te bekennen, maar misschien dat die later nog volgen.