Wie Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnee is, profiteert. En elk weekend profiteer je net dat beetje extra wanneer er weer eens nieuwe games worden aangeboden om uit te proberen via de Xbox Free Play Days. Deze week zijn dat de volgende drie titels:

Gonner 2

Monster Truck Championship

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online was vorig weekend ook gratis te spelen, de andere twee games zijn hier nieuw bijgekomen. Zoals altijd kun je de games, indien je verder wilt spelen na dit weekend, met korting aanschaffen.

Gonner 2 koop je voor slechts € 3,89. The Elder Scrolls Online is sowieso gratis inbegrepen wanneer je over een Game Pass abonnement beschikt, of je schaft het los aan voor € 5,99. Monster Truck Championship kent ook een leuke korting van € 35,-, waardoor je de game voor een luttele € 14,99 kan aanschaffen.

