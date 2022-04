Elke week staat er wat anders in de spotlights wat betreft Grand Theft Auto Online en ditmaal is dat gericht op de nachtclubeigenaren. Die kunnen momenteel 50% bonus krijgen op hun dagelijkse inkomsten, alsook een dubbele populariteit voor het voltooien van Promotion Missions. Wat daarin extra helpt, is dat de productie van goederen in het warenhuis twee keer zo snel gaat.

Verder krijgen spelers de nodige extra kleding en accessoires voor het voltooien van bepaalde doelstellingen, waarover je hieronder in het overzicht meer informatie kan vinden. Tot slot is er op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S nog een premium test ride te vinden: de Pfister Astron Custom.

50% bonus GTA$ en RP bij alle MC Sell Missions

50% bonus dagelijks inkomen voor nachtclubeigenaren, plus 2x Popularity bij alle Promotion Missions en 2x Warehouse Goods Production Speed

Gratis kleding en accessoires: Green Square Shades voor het voltooien van een MC Sell Mission, een White Graphic Smoking Jacket voor het voltooien van een Special Cargo Sell Mission en een White Vom Feur Cap voor het voltooien van een Gunrunning Sell Mission

Gratis drankjes bij open bars in nachtclubs en in het Diamond Casino & Resort

Zakelijke kortingen: 50% korting op Bunker Transportation (Caddy 1+2), 40% korting op Nightclub Security Upgrade, 30% korting op MC Clubhouses en Executive Office Accommodation

4X GTA$ en RP bij Cross the Line Adversary Mode

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Benefactor Schlagen GT

Prize Ride: verdien de Dinka Jester Classic door 4 dagen op rij als eerste te eindigen in een race uit de LS Car Meet series

Testritten: de Übermacht Revolter, Enus Jubilee en Vulcar Warrener HKR

Nieuw voertuig nodig? Dan kan het wellicht lonen om naar de onderstaande modellen te kijken, die zijn namelijk tijdelijk afgeprijsd:

Übermacht SC1 – 30% korting

Enus Stafford – 40% korting

Turreted Limo – 40% korting

Vapid Flash GT – 40% korting

Patriot Stretch – 50% korting

Lampadati Tropos Rallye – 50% korting

MTL Pounder Custom – 60% korting

De bonus voor het koppelen van je Rockstar Games Social Club-account aan Prime Gaming is hetzelfde als de afgelopen weken, het levert je GTA$100K op.