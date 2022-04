Eerder deze maand verscheen The House of the Dead Remake op de Nintendo Switch, maar binnenkort kan je ook op andere platformen met deze herwerkte klassieker aan de slag gaan. Als je er voor kiest om de game op de PlayStation te spelen, dan kan je ook beroep doen op een stuk aanvullende hardware: de PlayStation Move.

Dit nieuwtje werd aangekondigd op Twitter door de maker van het spel. PlayStation Move ondersteuning zal echter niet vanaf dag één beschikbaar zijn, maar zal achteraf via een patch aan de game worden toegevoegd. Uiteraard kan je de game ook gewoon met een controller spelen, maar gezien we hier met een on-rails shooter te maken hebben, lijkt de implementatie van de PlayStation Move wel gepast.

The House of the Dead Remake is nu al verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, maar komt op 28 april ook naar de PS4, Xbox One, pc en Stadia.