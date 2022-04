We weten al een tijdje dat Infinity Ward dit najaar met een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 komt, nadat de game begin dit jaar werd bevestigd door Activision. We zijn nog in afwachting van een officiële onthulling, maar die zal niet lang meer op zich laten wachten. Onlangs lieten we al weten dat we deze maand nog de eerste teasers konden verwachten en inmiddels is het teasen daadwerkelijk begonnen.

De accounts van Infinity Ward op social media zijn namelijk ‘op zwart gegaan’. De profielen van de studio op Twitter en Facebook hebben nu een zwarte profielfoto en omslagfoto. Dit is ook het geval op Instagram en op dat platform zijn alle eerdere posts zelfs helemaal verwijderd. De zwarte afbeelding lijkt er op het eerste gezicht misschien domweg op te duiden dat Infinity Ward zich klaarmaakt voor de onthulling van hun aankomende game, maar de teaser blijkt toch wat meer om het lijf te hebben.

Op internet werd namelijk al snel opgemerkt dat het niet simpelweg een zwart plaatje is. Wanneer je de helderheid van het plaatje verandert, blijkt het namelijk een afbeelding te zijn waarop je door traptreden een figuur ziet staan. En fans van de Modern Warfare-reeks zullen ongetwijfeld direct opmerken dat de afgebeelde persoon verdacht veel op het iconische personage Ghost lijkt.

Daarmee kunnen we concluderen dat het teasen van Call of Duty: Modern Warfare 2 definitief is begonnen. De komende weken zullen we vast nog tal van teasers te zien krijgen. De officiële onthulling vindt vermoedelijk ergens in mei plaats.