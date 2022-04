Eerder dit jaar bevestigde Activision een gerucht dat al langer rondging: dit najaar verschijnt een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Nu dat al officieel bekend is en we al in april zijn aanbeland, is het eigenlijk een kwestie van tijd voordat de aankomende game van Infinity Ward daadwerkelijk uit de doeken gedaan wordt. Heel lang hoeven we waarschijnlijk niet meer te wachten.

RalphsValve, een bekende insider als het gaat om nieuws omtrent Call of Duty, heeft op Twitter namelijk gesuggereerd dat we later deze maand de eerste teasers kunnen verwachten van Call of Duty: Modern Warfare 2 – zoals we de game maar even voor het gemak noemen. De insider benadrukt dat de officiële onthulling gepland staat voor mei, maar dat er al wel iets staat te gebeuren op 30 april. Vermoedelijk zal het hier dus om een eerste teaser gaan.

Nog enkele weken geduld dus en dan zullen we uitvinden of de insider het bij het rechte eind heeft en we inderdaad deze maand nog de eerste teasers gaan zien van het vervolg op Call of Duty: Modern Warfare.