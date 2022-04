Activision heeft het vierde seizoen van Call of Duty: Mobile uit de doeken gedaan. Seizoen 4 heeft de naam ‘Wild Dogs’ gekregen en gaat komende week, op 27 april om precies te zijn, van start. Met de komst van seizoen 4 wordt er weer een hoop nieuwe content aan de game toegevoegd.

Zo kunnen spelers weer een Battle Pass verwachten, die onder andere nieuwe Operators en wapens met zich meebrengt. Verder wordt de multiplayer uitgebreid met twee nieuwe maps: Satellite uit Call of Duty: Black Ops Cold War en Khandor Hideout uit Call of Duty: Modern Warfare 2019. Verder wordt er met Ground War een nieuwe 12v12-modus gelanceerd en kunnen spelers van de Battle Royale-modus van Call of Duty: Mobile een in-game event en zandstormen verwachten.

Hieronder kun je een teaser van Wild Dogs bekijken, evenals twee korte video’s die de nieuwe maps van het vierde seizoen tonen.

Seizoen 4 – Wild Dogs teaser

Satellite

Khandor Hideout