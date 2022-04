Afgelopen week kondigde Nintendo al de releasedata voor Splatoon 3 en Xenoblade Chronicles 3 aan, en via de officiële Nintendo website weten we nu ook hoeveel ruimte deze games én Nintendo Switch Sports in beslag zullen nemen.

Xenoblade Chronicles 3 zal in totaal ongeveer 15GB ruimte op je Switch vereisen, dat verschilt overigens niet zo heel veel met Xenoblade Chronicles Definitive Edition en Xenoblade Chronicles 2. Die games waren beide respectievelijk 13.7 en 13.2 GB groot.

Splatoon 3 zal dik de helft van de ruimte in beslag nemen ten opzichte van Xenoblade Chronicles 3, de download van Splatoon 3 is namelijk 6,1GB. Nintendo Switch Sports gaat al helemaal voorzichtig met je opslagruimte om, die game neemt namelijk 1,4GB in beslag, maar dat is zonder de content updates die al bevestigd zijn.