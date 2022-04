Splatoon 3 is al even in ontwikkeling, maar tot op heden was het wachten op de datum waarop de game zou uitkomen. Daar heeft Nintendo nu duidelijkheid over gegeven, want de game zal vanaf 9 september later dit jaar verkrijgbaar zijn.

Bij de aankondiging heeft Nintendo ook een trailer vrijgegeven, waarin we weer van de kleurrijke actie van de game kunnen genieten. Ander nieuws is dat Nintendo alle leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket vanaf vandaag gratis toegang geeft tot de Octo Expansion.

Dit is een uitbreiding voor Splatoon 2, die leden van de abonnementsdienst nu zonder kosten kunnen downloaden en spelen.