Met de aankomende veranderingen omtrent PlayStation Plus, waar PlayStation Now in geïntegreerd zal worden, zal er voor veel spelers het nodige veranderen. Abonnementen worden immers samengevoegd en afhankelijk van waar je lid van bent, zul je een bepaalde tier krijgen. Dit zolang je langste abonnement loopt.

Voorheen was het mogelijk om PlayStation Plus en PlayStation Now voor jaren aan te schaffen en te stapelen, zodat je niet jaarlijks hoeft te betalen. Het ziet er echter naar uit dat dit nu geblokkeerd wordt door Sony, waardoor dit stapelen niet langer mogelijk is. Dit blijkt uit meldingen van gamers op onder andere ResetEra.

Dat Sony dit doet is op zich niet gek, want spelers kunnen op een voordelige manier via die route een duurder abonnement voor jaren veilig stellen. De keerzijde is, zo blijkt, dat gamers met een prepaidcode deze niet langer kunnen gebruiken, terwijl daar wel al voor betaald is.

Sommigen hebben navraag bij Sony gedaan en antwoorden die hierop kwamen waren zoal dat Sony de mogelijkheid heeft uitgeschakeld vanwege de aankomende veranderingen. Een ander kreeg te horen dat Sony antwoorden heeft zodra de nieuwe abonnementen eenmaal beschikbaar zijn. Jij hier ook ervaring mee? Laat het hieronder weten.