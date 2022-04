Eerder deze week gaf Nintendo al te kennen dat de grote lente sale in de Nintendo eShop vandaag van start zou gaan en bij dezen de reminder dat het begonnen is. Er zijn tot en met 8 mei 23.59 uur meer dan 1.000 games in de aanbieding en hierbij kan de korting oplopen tot maar liefst 63%.

Nintendo heeft een klein overzicht van een paar grote blikvangers gedeeld, zodat je een indicatie krijgt van wat er zoal in de aanbieding is.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 33% korting

Super Mario Odyssey – 33% korting

The Elder Scrolls V: Skyrim – 50% korting

Mario + Rabbids Kingdom Battle – 63% korting

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 50% korting

Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle – 33% korting

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – 50% korting

BioShock: The Collection – 60% korting

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition – 50% korting

Fire Emblem: Three Houses – 33% korting

Voor het complete overzicht kan je hier in de Nintendo eShop terecht. Nieuw tegoed nodig? Klik dan hier.