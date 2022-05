De vijfde maand van het jaar 2022 is aangebroken en ook deze maand mogen we natuurlijk weer nieuwe games verwachten. Het is net als april een relatief rustige maand als het op echte grote titels aankomt, want het merendeel betreft indie releases.

Desalniettemin staan er een paar mooie games op het programma. Zo verschijnen Trek to Yomi, Evil Dead: The Game en Sniper Elite 5. Hieronder alle bevestigde releases op een rijtje, zodat je een idee krijgt van wat er zoal in de pijplijn zit.

Week van 6 mei

Trek to Yomi (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Evasion From Hell (XO/XSX)

PictoQuest (XO/XSX/Pc)

X-Force Genesis (XO/XSX)

Elemental War 2 (XO/XSX/Pc)

Week van 13 mei

We Were Here Forever (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Evil Dead: The Game (PS4/PS5/XO/XSX/Pc/Switch)

Eastward (Switch)

Salt and Sacrifice (PS4/PS5/Pc)

Paratopic (XO/XSX)

This War of Mine (PS5/XSX)

Rogue Lords (Switch)

Week van 20 mei

DOLMAN (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

My Little Pony – A Maretime Bay Adventure (PS4/Switch)

Week van 27 mei

Sniper Elite 5 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Pac-Man Museum+ (PS4/XO/Switch/Pc)

Ga jij deze maand nog een game halen, of misschien wel meer dan één? Zo ja, welke? Laat het hieronder weten!