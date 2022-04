Eerder deze week schreven we al dat er meldingen kwamen van gamers die niet langer hun prepaidcode voor PlayStation Plus en PlayStation Now konden inlossen. Daardoor ontstond het probleem dat gamers geen optie meer hebben om hun lidmaatschappen te stapelen. Iets wat voorheen wel mogelijk was.

Met het oog op de aankomende veranderingen rondom PlayStation Plus en PlayStation Now, is het alvast stapelen van lidmaatschappen een loophole om goedkoper uit te zijn. Sony heeft daar een stokje voor gestoken, waardoor het niet langer mogelijk is dit te doen. Dit echter zonder een aankondiging vooraf.

Inmiddels heeft Sony een update doorgevoerd op de PlayStation Plus FAQ-pagina, waarbij ze aangeven het stapelen tijdelijk te hebben geblokkeerd. Daarbij geven ze ook aan dat nieuw aangeschafte tegoedcodes te gebruiken zijn nadat het bestaande abonnement is afgelopen.