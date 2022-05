Eind vorig jaar bracht Rockstar een update voor GTA Online uit, genaamd The Contract. Deze uitbreiding voegde een verhaallijn toe waarin ook Franklin een rol speelde en daarmee kwam één van de drie geliefde hoofdpersonages van Grand Theft Auto V terug in de online modus van het spel.

Dat smaakte bij fans natuurlijk wel naar meer, zo blijkt ook uit speculatie die onlangs is ontstaan. Ned Luke, de acteur die Michael De Santa speelde in Grand Theft Auto V, plaatste deze week een video op Twitter waarin hij een outfit draagt van Cluckin’ Bell, de bekende fastfoodketen uit GTA. Buiten het feit dat veel volgers de video erg grappig vinden, is er ook een specifieke zin waar fans op aanslaan. De acteur zegt in de video namelijk: “This was not my idea of a successful retirement”.

Ya do what ya gotta do…whatever it takes…survive. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @boyworldwide2 pic.twitter.com/84zIyj0n8c — Ned Luke (@ned_luke) April 28, 2022

Onder de tweet speculeren fans erop los dat die bewuste zin wel eens een hint zou kunnen zijn naar een nieuwe uitbreiding voor GTA Online waarin Michael een rol kan spelen. Ook op Reddit wordt die gedachte gedeeld. Ned Luke reageerde zelf ook nog op een volger die het als een teaser zag, door zijn schouders op te halen. Weet de acteur iets waar hij nog niet over mag praten?

🤷🏼‍♂️ — Ned Luke (@ned_luke) April 28, 2022

Momenteel is dit natuurlijk niets meer dan speculatie, maar het is zeker niet ondenkbaar dat Rockstar een uitbreiding voor GTA Online uitbrengt waarin we Michael terugzien. De ontwikkelaar werkt momenteel aan GTA VI, maar die game laat nog wel even op zich wachten en in de tussentijd zal GTA Online waarschijnlijk nog volop ondersteund worden met nieuwe content.