Fans van het Warcraft universum hebben iets leuks in het vooruitzicht – als ze beschikken over een mobiele telefoon tenminste – want we kregen eerder al het nieuws dat een nieuwe mobiele Warcraft game in de maak is. Jason Schreier liet alleszins al op zijn Twitter weten dat hij enthousiast is.

“After a very long dry spell, Blizzard is finally preparing to release a bunch of new games. This is one of two mobile Warcraft games that have been in development in Blizzard’s incubation department for several years. I’ve heard mostly positive buzz about both. “

Wacht even, Schreier spreekt hier plots over twee games? Wel, dat komt omdat er kennelijk twee mobiele Warcraft games in ontwikkeling geweest zouden zijn, maar eentje daarvan werd eerder dit jaar geannuleerd. Deze geannuleerde game zou inspiratie hebben gehaald bij Pokémon GO als we Jez Corden van Windows Central mogen geloven.

“For those DM’ing me about the Warcraft mobile games, I believe the Pokemon Go-like Warcraft game was actually cancelled a while ago. The one being announced next week is not Pokemon Go-like at all, but sounds like it’ll be pretty great from what I’ve heard.”

Jason Schreier was, op zijn beurt, dan erg snel om hierop te reageren en dit te bevestigen met een nieuwe tweet:

“Can confirm this – the Warcraft Pokemon Go game, one of the two mentioned in my first tweet, was canceled earlier this year. The other one will be revealed next week.”

Slechts één aankondiging dus, die op 3 mei zal plaatsvinden.