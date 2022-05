Bijna vijf jaar geleden werd Fear Effect Reinvented aangekondigd, een remake van het origineel uit 2000. Sindsdien hebben we niets meer van de game vernomen en de geplande releasedatum is overduidelijk nooit gehaald. Wel kregen een isometrisch uitstapje in de vorm van Fear Effect Sedna, maar laten we daar absoluut geen woorden meer aan vuil maken.

Dankzij Gematsu zijn we nu te weten gekomen dat Square Enix een nieuw handelsmerk heeft vastgelegd voor Fear Effect. Nu hoeft dat niets te betekenen, aangezien dit vaker wordt gedaan om een IP te beschermen. Echter, gezien de radiostilte rondom de remake, lijkt het er wel op dat we binnenkort toch meer nieuws over Fear Effect mogen verwachten.