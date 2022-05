Volgens een recent gerucht zou Ubisoft+, de premium gaming subscription service van Ubisoft, binnenkort ook beschikbaar zijn via Xbox Game Pass. Het officiële Nederlandstalige Ubisoft account op Twitter kreeg namelijk van een fan de vraag wanneer Ubisoft+ naar de Game Pass zou komen. Het antwoord luidde: ‘snel’.

Heel onlogisch zou deze zet niet zijn. Microsoft wil Xbox Game Pass tot in de hoogste regionen duwen en heeft daarvoor eerder al een deal gesloten met EA Play. Ubisoft zou een voor de hand liggende volgende stap zijn. Bovendien zagen we de laatste tijd reeds veel Ubisoft titels opduiken in de Xbox Game Pass catalogus.