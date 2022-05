Outpost is een nieuwe game van Chinese bodem. Zoals de titel het eigenlijk al weggeeft, heb je een Outpost te verdedigen en daar komt een dosis actie bij om de hoek kijken. Het concept van de game is echter zeer interessant, want je moet de plek verdedigen en uitbouwen tegen allerlei gespuis, alleen is er een twist: bouwen doe je op een klassieke RTS wijze, terwijl je alle actie in first-person kan meemaken. Je zal de game ook online kunnen spelen samen met een paar teammaten.

De trailer hieronder laat zien wat je kan verwachten van de game. De actie houdt namelijk niet op en de gameplay oogt veelbelovend. Dit is echter wel vaker het geval met een eerste indruk, dus hoe de game daadwerkelijk uitpakt is nog koffiedik kijken. De game maakt gebruik van de Unreal Engine (4?) en zal uitkomen op Steam. Via de Discord van de game kan je je inschrijven om mee te doen aan een playtest van de game. Overigens is Outpost niet de definitieve naam, dus dit kan op den duur nog veranderen.