Het is dinsdag 3 mei en daarmee zijn we op de eerste dinsdag van de maand aangekomen. Dit betekent steevast een update voor PlayStation Plus wat betreft de ‘gratis’ games en die zijn nu beschikbaar om te downloaden. Zoals altijd zijn er ook nu weer drie games beschikbaar, één voor de PS4, één voor de PS5 en één voor beide platformen.

Om de games te downloaden (of in je downloadlijst te zetten) kan je hier terecht voor FIFA 22, die je op de PlayStation 5 kunt spelen. Voor de PlayStation 4 krijg je Curse of the Dead Gods. Tribes of Midgard is op beide consoles beschikbaar en die game kan je hier vinden.