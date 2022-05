Deze week werd het duidelijk dat de Embracer Group de studio’s Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal én een sloot aan IP’s gaat overnemen voor een bedrag van ongeveer 300 miljoen dollar. Daarmee verkoopt Square Enix effectief bijna zijn gehele westerse tak aan studio’s. De vraag is nu natuurlijk: waar zijn deze ontwikkelaars nu mee bezig?

Embracer Group CEO Lars Wingefors heeft nu een klein tipje van de sluier opgelicht. In de onderstaande video vertelt de chef dat deze studio’s werken aan AAA-projecten, die allemaal met de Unreal Engine 5 gemaakt worden. Crystal Dynamics is op dit moment nog druk met Marvel’s Avengers, helpen ze een handje met Microsofts Perfect Dark en ze werken aan een nieuwe Tomb Raider. Daar zullen we dus nog wel even op moeten wachten.

Eidos Montréal bracht onlangs Guardians of the Galaxy uit. In dezelfde onderstaande video wordt wel de geschiedenis van Eidos besproken, wat volgens studiohoofd David Anfossi ‘het huis van Thief en Deus Ex is’. Dat is natuurlijk geen concrete bevestiging, maar hopelijk wel een voorbode op wat komen gaat. Volgens Anfossi heeft de studio op dit moment meerdere AAA-projecten in ontwikkeling.

Square Enix Montréal heeft zich de afgelopen jaren gericht op games als Hitman Go en Lara Croft Go. Waar die studio op dit moment mee bezig is, is nog niet bekend. Met de overname door de Embracer Group zijn er gelukkig wel een boel IP’s die men zou kunnen oppakken.