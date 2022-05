Na eerdere meldingen dat Blizzard Entertainment vandaag een nieuwe Warcraft game voor mobiel zou aankondigen, is het nu officieel een feit. De ontwikkelaar heeft vanavond Warcraft Arclight Rumble onthuld voor iOS en Android. Het betreft hier een free-to-play game.

Volgens Blizzard gaat het hier om een strategische game op een hoog tempo, waarbij je verschillende helden en slechteriken kunt verzamelen. De game is voorzien van een PvE campagne, waarbij je dungeons en raids moet trotseren. Daarnaast is het mogelijk de game in coöp en in PvP te spelen.

De inspiratie van Warcraft Arclight Rumble wordt gehaald bij tower defence games, maar de twist is dat Blizzard hier meer een tower offence game van gemaakt heeft. Het is in het spel mogelijk om meer dan 60 personages uit het hele Warcraft universum te verzamelen.

Er gaat binnenkort een gesloten beta van start, de game zelf verschijnt later dit jaar. Check de trailer, alsook een video met meer toelichting hieronder.