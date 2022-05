Afgelopen maandag werd bekend dat de Embracer Group verschillende ontwikkelstudio’s en een reeks van IP’s van Square Enix heeft overgenomen. Voor een bedrag van slechts 300 miljoen dollar is de genoemde groep eigenaar geworden van Crystal Dynamics, Eidos Montréal en Square Enix Montréal. Ook zijn diverse IP’s overgeheveld naar de groep uit Scandinavië, waaronder Deus Ex, Thief, Tomb Raider en meer.

Gezien de omvang van de deal, wordt het genoemde bedrag echt als een schijntje gezien. Zeker als je kijkt naar andere overnames in de industrie. Zo betaalt Sony 3.6 miljard dollar voor Bungie, Microsoft betaalt 69 miljard dollar voor Activision Blizzard. Het is dus een schitterende deal voor de Embracer Group, die sowieso al een aantal jaar aan de lopende band ontwikkelaars en IP’s opkoopt. Maar waar is Sony in dit verhaal?

Eerdere geruchten wezen op een mogelijke overname van Square Enix door Sony. Nu is bekend dat Sony verre van klaar is met het overnemen van allerlei partijen en het is slechts een kwestie van tijd tot de volgende acquisitie wordt aangekondigd. In dat kader was Square Enix al interessant, maar nu eens te meer. Dit om de eenvoudige reden dat verschillende studio’s en IP’s al verkocht zijn, die voor Sony mogelijk wat minder interessant waren.

Het beste voorbeeld is natuurlijk Tomb Raider. In het geval Sony Square Enix eerder had gekocht, dan hadden ze Tomb Raider ook tot één van de franchises van PlayStation Studios kunnen maken. Maar de vraag is natuurlijk wat ze ermee opschieten, aangezien ze zelf een al dan niet betere tegenhanger in Uncharted hebben. Deus Ex en Thief zijn bijvoorbeeld wel interessante aanwinsten, maar bij die franchises zou je je kunnen afvragen of dat bij PlayStation Studios past.

Enfin, de westerse tak van Square Enix is voor een groot deel afgestoten, waardoor de uitgever het vooral van z’n eigen Japanse studio’s moet hebben. De bekendste franchise is natuurlijk Final Fantasy en die reeks heeft sowieso nauwe banden met de PlayStation. Het zou wat dat betreft natuurlijk een power move zijn om die franchise voor altijd exclusief te kunnen houden op de PlayStation. Maar Square Enix heeft meer, zo is hun bibliotheek van IP’s behoorlijk groot en daar zitten veel zeer geliefde titels tussen.

In maart ging het gerucht dat er een week vol aankondigingen zou zijn, maar afgezien van het vernieuwde PlayStation Plus bleef het verder stil. Toch kan het zijn dat er wel degelijk het een en ander heeft gespeeld. Let wel, we gaan nu even op de speculatieve tour. Stel dat Sony inderdaad met Square Enix aan het onderhandelen was in maart, maar dat ze dit op de lange baan hebben geschoven. Dit omdat de uitgever ook in gesprek was met Embracer Group, dit om de genoemde studio’s en IP’s te verkopen aan hen, want die zouden minder interessant zijn voor Sony.

Met de aankondiging nu gedaan dat Embracer Group studio’s en IP’s overneemt, is er een deel van het complete Square Enix pakket afgesneden, waardoor de uitgever met wat het nog bezit een heel stuk interessanter is voor Sony om over te nemen. In dat scenario is het niet gek dat het in maart uiteindelijk stil bleef en dat het simpelweg een kwestie van tijd is totdat Sony en Square Enix nu de overname officieel maken. En in het geval het complete lariekoek is, dan blijft het punt gelijk: dit is hét moment voor Sony om Square Enix over te nemen.

Wat jij? Kan je je er wel in vinden, of denk je er toch wat anders over? Of heb je een andere kijk op het geschetste beeld? En zo ja, als Sony inderdaad Square Enix overneemt, zou dat een goede stap zijn of kunnen ze hun geld en aandacht beter op een andere partij richten? Het is natuurlijk weer aan jullie om over te discussiëren, dus leef je hieronder uit maar houdt het wel netjes!