Rhythm-based shooters zijn een genre apart en door de jaren heen hebben we er al een hele hoop kunnen ontdekken. Daar gaat er nu nog eentje bijkomen, want dit voorjaar komt Soundfall naar de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Soundfall is dus een op ritme gebaseerde twin-stick shooter die je vanuit een top-down perspectief laat kennismaken met de vijanden in de wereld.

In Soundfall speel je als een van de vijf helden, die sterker worden indien je hun aanvallen op de beat lanceert. Verlies je het ritme, dan verlies je ook kracht. Verder is het ook fijn te vernemen dat de game coöp zal ondersteunen en dat de game meer dan 140 nummer zal bevatten. Wij kijken alvast uit naar het moment waarop de game zal verschijnen en bekijk hieronder snel de trailer.