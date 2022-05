Uitgever Frontier Foundry en de Nederlandse ontwikkelaar KeokeN Interactive hebben ons verblijd met een eerste video waarin ze het opzet van hun nieuwe game, Deliver Us Mars, bespreken. De game speelt zich af in de nabije toekomst, waarin de wereld geteisterd wordt door klimaatveranderingen en waarin het leven geen pretje meer is.

Daarom reis je naar de rode planeet om enorme kolonisatieschepen, bekend als de ARK’s, terug te halen. In de game zal je onder andere kunnen verkennen en puzzels moeten oplossen. Deliver Us Mars zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk zeker de onderstaande video en blijf op de hoogte om meer te weten te komen over de releasedatum van de game, die we hier natuurlijk zullen laten weten zodra die bekend is.