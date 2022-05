Eind vorig jaar werd bekend dat Xbox Game Studio samen met Stoic Studio aan een nieuwe game werkt. Een officiële aankondiging is er niet, dus moeten we het met de codenaam Project Belfry doen. Dankzij een vacature op de website van Stoic Studio komt er nu wel meer informatie naar buiten. Er wordt namelijk gezocht naar een Systems Designer die ervaring heeft met MMO’s en ARPG’s.

Hoewel Stoic Studio vooral bekend is van The Banner Saga, kwam er eerder al naar buiten dat Project Belfry zich richt op multiplayer gameplay met een cloud-component. Daarnaast is er een soort van sociale hub, vergelijkbaar met die van Destiny. Het blijft verder een vaag verhaal, maar wellicht komen we tijdens de aankomende Xbox en Bethesda Games Showcase eindelijk meer te weten.