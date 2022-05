Hoewel er nog geen officiële berichten zijn van Asus, is dit wel een gevalletje van ‘waar rook is, is vuur’. Op de Taiwanese Facebook-pagina van Asus is er een afbeelding verschenen waarop de nieuwe SSD van het merk te zien is. Het bedrijf heeft nooit eerder een SSD-product op de markt gebracht, maar lijkt dit nu te gaan doen.

Asus heeft natuurlijk een behoorlijke naam, dus opvallen binnen deze markt zullen ze zeker. De SSD in kwestie zou ongeveer 7GB/s schrijf- en leessnelheid hebben. Omdat het ook een PCIe 4.0 NVMe SSD kaart betreft, zou het ook in een PS5 moeten werken. Hoewel er nog niks bekend/gelekt is omtrent een compatibele heatsink voor de module. De naam van de SSD… ‘ROG Strix SQ7’.

Op de foto hierboven kan je de ROG Strix SQ7 zien met een capaciteit van 1TB. Gezien het (Asus) Boundless ROG evenement op 17 mei zal plaatsvinden, zullen we dan ongetwijfeld meer te weten komen over deze SSD.