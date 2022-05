Veel gamers zullen warme herinneringen hebben aan één van de beste delen in de Need for Speed-franchise. Dan hebben we het natuurlijk over Underground 2, die dit jaar z’n achttiende verjaardag mag gaan vieren. EA lijkt de hint maar niet te begrijpen dat een deel van de fans maar wat graag een remake of remaster van dit deel zouden willen zien.

Ivan Novozhilov had er genoeg van en besloot daarom zelf maar aan de slag te gaan. De ontwikkelaar onthult namelijk dat hij op dit moment druk bezig is met een remake van Need for Speed Underground 2, die hij maakt middels Unreal Engine 4. Via YouTube heeft hij een video gedeeld met maar liefst tien minuten aan gameplay. De beelden zijn wat ruw, maar het resultaat mag er zeker wezen!