Het is alweer even geleden dat we het een en ander te zien kregen van de Dead Space remake, maar donderdag 12 mei om 19.00 uur ’s avonds is het weer tijd voor een nieuwe livestream. EA en EA Motive hebben aangekondigd dat ze dan een stream uitzenden die in het teken staat van de spanning in de game.

Of specifieker, EA Motive gaat dan dieper in op hoe ze de continue spanning tijdens de gameplay ervaring weten te realiseren. Daarnaast krijgen we als kijker een uitgebreide kijk op de verschillende aspecten die met de artistieke kant van de game te maken hebben.

“The team at Motive will show early footage into how they’re leveraging the Frostbite engine, Gen 5 hardware and PC’s to visually evolve and remake the original Dead Space’s environments, characters, VFX, lighting and more from the ground up to create a new level of immersion and quality for today’s modern audiences.”

Je kunt de stream hieronder bekijken zodra het moment daar is.