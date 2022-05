AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, de sequel op de absolute mindfuck die AI: The Somnium Files was, werd een tijdje geleden aangekondigd door ontwikkelaar Spike Chunsoft. Jij speelt als ‘special agent’ Mizuki die met haar AI-partner Aiba een bizarre moord moet zien op te lossen. Normaal gezien zou dit moordmysterie bij ons op 24 juni verschijnen, maar jammer genoeg krijgt de game met wat uitstel te maken.

Spike Chunsoft liet in een statement weten dat wij in Europa door onvoorziene omstandigheden wat langer zullen moeten wachten: 8 juli is de nieuwe releasedatum geworden. De Amerikaanse en Japanse versies blijven echter hun oorspronkelijke releasedata van 24 en 23 juni behouden.

“Due to unforeseen manufacturing delays and global shipping slowdowns, Spike Chunsoft, Inc. and Numskull Games unfortunately must delay the European and Oceania release of this title across all platforms (Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One). To maintain parity, the digital releases for these regions will be delayed to July 8 as well.”