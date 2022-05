De My Name is Mayo franchise is een wat vreemde eend in de bijt. In deze games dien je namelijk als een idioot op een pot mayonaise te tikken en dat is het min of meer. Hoewel, het vervolg kreeg iets meer content in de zin van verhalen en minigames. Feit is echter dat het niets voorstelt, maar daarom is het niet minder geliefd.

Het zijn namelijk games die buitengewoon gemakkelijke Platinum Trophies, alsook Achievements kennen. Goed nieuws vandaag voor de liefhebbers van deze artistieke franchise, het derde deel staat op het punt van verschijnen. De game is namelijk goud gegaan en zal op 17 mei uitkomen.

Naar verwachting zal het wederom een game met gemakkelijke Trophies en Achievements zijn. Check de teaser trailer hieronder.