Een nieuwe week betekent andere activiteiten waarin je extra GTA$ en RP kunt scoren in GTA Online. Rockstar Games richt de focus op de Freemode activiteiten en Motor Wars. Zo ontvang je momenteel maar liefst het viervoudige bij het voltooien van Freemode activiteiten in Zuid-San Andreas, dit in zowel GTA$ als RP.

En dat is nog niet alles, want als je drie van de uitdagingen voltooit die gepaard gaan met de Freemode activiteiten, krijg je nog een bonus van GTA$200K. Speel je Motor Wars? Dan ontvang je momenteel dubbele GTA$ en RP. Kortom, je weet wat je moet doen om snel veel geld te verdienen.

Andere updates deze week zijn:

De Lucky Wheel-hoofdprijs van deze week is de met twee machinegeweren bewapende Ocelot Ardent

Prize Ride: Bravado Verlierer

Test Rides: de Pegassi Toros, Declasse Mamba en Pfister 811

Op de PS5 & Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: een Shitzu Hakuchou Drag

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week is tussen East Vinewood en Vespucci Beach

Als je GTA+ abonnee bent, dan profiteer je deze maand nog van een aantal extra’s. Die zijn als volgt: De Agency in Rockford Hills voor toegang tot The Contract, de Grotti Brioso R/A en HSW Upgrade met 2 exclusieve liveries, gratis kleding en accessoires, dubbel GTA$ bij Security Contracts, plus extra bonussen voor leden.

Kortingen? Die worden natuurlijk niet vergeten en zodoende kun je de volgende voertuigen momenteel tegen een scherpe prijs aanschaffen:

Declasse Scramjet – 40% korting

Western Company Cuban 800 – 40% korting

Invade and Persuade Tank – 40% korting

Vapid Slamtruck – 40% korting

Pegassi Toros – 30% korting

Albany Manana Custom – 30% korting

Nagasaki Chimera – 30% korting

Dinka Vindicator – 30% korting

Mammoth Thruster Jetpack – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming en deze week GTA Online spelen ontvangen een bonus van GTA$100K.