Fall Guys kwam in augustus 2020 uit en was direct een enorme hit. Dit was mede te danken aan het feit dat de game in de eerste maand na de release gratis was te downloaden voor abonnees van PlayStation Plus. Sinds het spel uit is, heeft Mediatonic een hoop nieuwe content en updates uitgebracht. Nu heeft de studio weer iets groots te melden, zo blijkt uit een teaser.

Via Twitter heeft Mediatonic namelijk gemeld dat er morgen een grote aankondiging wordt gedaan rondom Fall Guys. Volgens de ontwikkelaar gaat het om “de grootste aankondiging in de geschiedenis van Fall Guys”. Voor nu kunnen we alleen maar speculeren over de inhoud van deze aankondiging. We weten al langer dat Fall Guys ook in ontwikkeling is voor Xbox en Nintendo Switch, dus mogelijk wordt daar meer over bekendgemaakt. Een grote content update behoort vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden. Een andere suggestie die rondgaat is dat Fall Guys wellicht free-to-play gaat. Gezien de game niet meer zo populair is als in de eerste maanden zou dat een optie zijn, maar dat zullen we echt moeten afwachten.

De grote aankondiging omtrent Fall Guys gebeurt morgenavond om 19:00 uur en is te volgen via YouTube en Twitch.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1524758918890770433