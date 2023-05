Wie maar geen genoeg kan krijgen van Mediatonics Fall Guys, kan zich nog steeds uitstekend vermaken met de lollige Battle Royale titel. Fall Guys draait inmiddels al lange tijd mee en het huidige seizoen zit er weer bijna op. Voor veteranen van de game kan het zijn dat sommige modi wat gaan vervelen, maar de variatie gaat alleen maar groter worden.

Op 10 mei begint namelijk het nieuwe seizoen en deze introduceert een level creator modus genaamd Fall Guys Creative. Bij de release van het seizoen zal deze nog wel in de kinderschoenen staan en kent het wat beperkingen. Zo kunnen er alleen maar race-achtige levels gemaakt worden in het thema van het nieuwe seizoen of van het huidige seizoen. Het komende seizoen staat in het teken van bouwplaatsen en alles wat bij constructie komt kijken.

Hieronder kan je de aankondiging van het nieuwe seizoen bekijken. In deze video wordt er naast de onthulling ook veel gesproken over de features van het komende seizoen. De Fall Guys Creative modus zal in de toekomst steeds verder uitgebreid worden.