Afgelopen mei liet ontwikkelaar Mediatonic weten dat Fall Guys: Ultimate Knockout vanaf 21 juni free-to-play zou gaan. Dit geldt voor alle platformen waarop de game verkrijgbaar is en met de overstap werd ook tegelijkertijd cross-play geïntroduceerd, zodat iedereen probleemloos met elkaar kan spelen. We zijn nu inmiddels zes dagen verder en de beslissing blijkt binnen twee dagen al een schot in de roos te zijn.

MASSIVE THANK YOU TO ALL WHO HAVE STUMBLED

We reached an incredible 20 million players in the first 48 hours of Free For All! 🙌

…see you this weekend my beans! pic.twitter.com/uCUN8Kx5wt

— Fall Guys… FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) June 25, 2022