Het regent samenwerkingen en cross-overs in Fall Guys, zo konden spelers in het verleden al Kena, Clank en Sonic kostuums verkrijgen in het spel. Ditmaal is het de beurt aan de Street Fighter serie om zijn intrede te doen in het Fall Guys-universum.

Kostuums van Ryu, Cammy en Akuma zijn nu beschikbaar in de Fall Guys shop. Dit is echter niet alles, want de cross-over bevat ook andere extra’s zoals een Hadouken Emote. Je kunt deze nieuwe items los of als bundel kopen.

Benieuwd naar hoe de kostuums eruitzien? Check dan de korte trailer hieronder.