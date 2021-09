Over een paar dagen is de PlayStation 5 weer een exclusieve titel rijker, want Kena: Bridge of Spirits zit er aan te komen. Op 21 september zal dit avontuur vol magie en gevaren gelanceerd worden en velen onder ons kijken er ongetwijfeld naar uit. Wie graag met Kena aan de slag wil op een andere manier, kan dat op dezelfde dag doen in Fall Guys: Ultimate Knockout.

De game is geen onbekende met cross-over events en dit keer staat het in het teken van Kena: Bridge of Spirits. Op de dag van release tot en met 24 september kan je proberen het kostuum van een Rot vrij te spelen door simpelweg meerdere keren als winnaar te blijven staan. Ga je liever voor de protagonist van het verhaal? Dan kan je vanaf 24 september proberen om Kena vrij te spelen. Via de onderstaande Tweet kan je een eerste indruk krijgen van het kostuum van Kena.