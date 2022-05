Mediatonic heeft aangekondigd dat Fall Guys free-to-play zal zijn vanaf 21 juni. Diezelfde dag zal het spel ook beschikbaar komen op de Xbox One en Xbox Series X|S. De ontwikkelaar doet gelijk wat informatie uit de doeken over Fall Guys op Xbox en een update die we in de toekomst mogen verwachten op alle platformen.

De Xbox versie zal zoals verwacht hogere resoluties en framerates kunnen halen op de Xbox Series X|S vergeleken met de Xbox One. Mediatonic laat weten dat spelers op de Xbox One het spel kunnen spelen in 30fps op 1080p. Xbox One X spelers hebben dezelfde resolutie, echter zal Fall Guys daarop 60 frames per seconde kunnen tonen. De Xbox Series S doet er een schepje bovenop met een resolutie van 1440p, maar kan natuurlijk niet tippen aan de Xbox Series X met zijn 4K resolutie.

Voor alle spelers van Fall Guys had Mediatonic een kleine teaser achtergehouden. De ontwikkelaar heeft laten weten dat het team bezig is met de ontwikkeling van een stage bouwer. Spelers zullen zwaaiende bijlen, ventilators, kanonnen en veel meer neer kunnen zetten om zelf een uitdaging te creëren. De game krijgt hiermee gelijk een hele nieuwe dimensie voor de creatievelingen onder ons.

Wanneer we deze bouwmodus kunnen verwachten is helaas nog niet bekend, maar bij nieuws laten we het weten.