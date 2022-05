Eerder gaf Mediatonic al te kennen dat ze een grote aankondiging in petto hadden omtrent Fall Guys en nu is het hoge woord eruit. De game gaat op 21 juni free-to-play op de platformen waarop de game verkrijgbaar is en tegelijkertijd wordt dan ook cross-play geïntroduceerd.

Om het nog aantrekkelijker te maken, zal er ook een current-gen versie van Fall Guys uitgebracht worden. Op dezelfde dag komt de game ook uit voor de Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch, vandaar dus de cross-play functionaliteit.

Spelers die de game gekocht hebben, krijgen als compensatie gratis het ‘Legacy Pack’. Dit pakket bevat drie kostuums en de nieuwe premium Season Pass, die naast de gratis variant beschikbaar gesteld zal worden.